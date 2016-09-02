Çukurca ve Çaldıran'da şiddetli çatışmalar

Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nın PKK'ya yönelik operasyonları sırasında yaşanan şiddetli çatışmalarda dün gece bir asker ve iki korucunun yaşamını yitirdiği çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi kırsal kesiminde "hava destekli bir harekat" yapıldığı ve iki hedefin vurulduğu kaydedildi.

"Çatışma bölgelerine Sikorsky helikopterlerle özel takviye ekipler indirildiği, taarruz helikopterleri kullanıldığı ve savaş uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu" belirtildi.

Genel Kurmay, Çukurca'daki operasyonlar sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini ve 6 askerin de yaralandığını da duyurdu.

TSK Çukurca'da 20 PKK'lının "etkisiz hale getirildiği" ifadesini de kullanıyor.

Fırat Haber Ajansı, çatışmaların Çukurca Ertuş bölgesinde bir kaç farklı noktada gerçekleştiğini söylüyor fakat PKK kayıpları hakkında hiç bir bilgi vermiyor.

Çaldıran ilçesi ile Tendürek Dağı civarında sürdürülen operasyonlarda da çatışmalar yaşanıyor.

Burada da güvenlik kaynakları iki korucunun öldürüldüğü bilgisini veriyorlar.

Dün aynı bölgede yaşanan çakışmalarda bir uzman çavuş ile bir köy korucusu ölmüştü.

Çatışmalarda toplam 18 asker ve köy korucusunun da yaralandığı açıklandı.

Bu bölgede de operasyonların hava kuvvetlerinin katılımıyla sürdürüldüğü bildirildi.

PKK'nın silahlı gücü HPG çatışmalarla ilgili bir açıklama yapmadı.