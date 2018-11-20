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Çukurca kırsalında PKK mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen antipersonel mayını, havan mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçiri

20 Kasım 2018 18:42

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait olduğu değerlendirilen antipersonel mayını, havan mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, ilçeye bağlı Gündeş Köyü Karlı Tepe bölgesi kırsal alanında operasyon düzenlendi. Yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, 4 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayını, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi.

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