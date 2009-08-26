Çukurca' da 3 ayrı patlama

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoyun geçiş güzergahında, 3 ayrı yerde patlama meydana geldi.



Dün akşam saatlerinde, Çukurca ilçe merkezinden Işıklı köyünde bulunan 12. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığına giden askeri konvoyun geçiş güzergahında, yolun 3 ayrı noktasına döşenen el yapımı patlayıcılar infilak etti.



Patlayıcıların konvoyun geçişinden önce infilak etmesi dolayısıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede yapılan arama çalışmalarında, patlayıcıları ateşlemekte kullanıldığı tahmin edilen kablo ve düzenek bulundu.

