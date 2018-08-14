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Çukurca Belediyesi'nin 3 hibe aracı, kurban kesilerek hizmete sokuldu

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Petrolleri Dağıtım A

14 Ağustos 2018 20:12

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-(DHA)-HAKKARİ\'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca\'nın girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş tarafından 1 milyon 174 bin TL değerinde bir kazıcı, bir pikap ve bir binek araç hibe edildi. Araçlar, Çukurca Belediyesi tarafından teslim alınarak, düzenlenen törenle hizmete sokuldu.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Petrolleri Dağtım Anonim Şirketi tarafından, Çukurca Belediyesine 1 milyon 174 bin lira değearinde 3 araç hibe edildi. Daha önce 12 aracı olan Belediye, alınan bu araçlarla birlikte araç filosunu 15\'e yükseltmiş oldu.Yeni gelen araçlar için Çukurca Belediyesi önünde  tören düzenlendi.Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Ceyhan Doğan, Ak Parti Çukurca ilçe Başkanı Zeki Derin ve vatandaşlar katıldı.Kurbanlığın kesilip, duaların edindiği törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ayca,Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Petrolleri  Dağıtım A.Ş tarafından Çukurca Belediyesine hibe edilen 3 aracın hizmete sokulduğunu söyledi.
Kaymakam Ayca,\"Benden önceki Belediye Başkanı döneminde bir kamyon koka süpürge aracı ve kango aracı belediyeye alınmıştı.Bu araçlar 320 bin lira değerinde. Ben göreve başlandıktan sonra  da bir kamyon tedarik ettik. Şuan hizmet veriyor ve piyasa değeri 360 bin lira.Yeni gelen 1 kazıcı- yükleyici, bir fiat marka 4x4 pikap ve 1 fiat florin binek araçları halkımızın hikmetine soktuk.Bu araçların toplam değeri 1 milyon 174 bin TL. Belediyemize bu konuda destek veren Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Petrollerı A.Ş yetkililerine teşekkür ediyoruz.\" dedi.
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