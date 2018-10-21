Çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki çukura düşen otomobilin sürücüsü Hüseyin Dinç (46), yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Buldan ilçesinde meydana geldi. Kırsal Yenicekent Mahallesi yönüne giden Hüseyinç Dinç\'in kullandığı 03 FD 134 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan yaralı çıkarılan Dinç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dinç\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI