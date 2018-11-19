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Çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bina temeli için kazılan 5 metre derinliğinde çukura düşen 'Boncuk' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

19 Kasım 2018 13:19

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bina temeli için kazılan 5 metre derinliğinde çukura düşen \'Boncuk\' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Devteşti Mahallesi’nde dün gece yapımı devam eden inşaatın temeli için kazılan 5 metrelik çukura köpek düştü. Bir süre çukurda mahsur kalan köpeğin havlamasını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdaki \'Boncuk isimli köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bir itfaiye eri tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılan köpek, uzun süre kendisini kurtaran itfaiye görevlisinin yanından ayrılmadı.

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