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Bilim / Teknoloji

Çukur ve tümsekten enerji

ABD'nin prestijli üniversitelerinden MIT öğrencileri, yoldaki çukur ve tümseklerden elektrik üreten etkili bir amortisör icat etti.

20 Şubat 2009 02:00

ABD'nin prestijli üniversitelerinden Massachusetts Instute of Technologie (MIT) öğrencileri, yoldaki çukur ve tümseklerden elektrik üreten etkili bir amortisör icat etti.

Geliştirdikleri amortisörün şu an otomobillerde kullanılan amortisörlerden daha yumuşak bir seyahat olanağı sağladığını belirten MIT öğrencileri, buluşlarının Amerikan ordusu ve bazı kamyon üreticilerinin ilgisi çektiğini kaydetti.

Buluşu yapan öğrencilerin sözcüsü Shakeel Avadhany, icat ettikleri sistemin, tüm araçların yakıt ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabileceğini belirtti.

Öğrencilerin amortisör prototipi, bir jeneratöre bağlı türbini çalıştıran bir hidrolik sistem kullanıyor. Konvansiyonel amortisörlerden daha yumuşak bir yolculuk sağlayan sistem, bataryaları şarj edecek veya elektrik donanımını çalıştıracak elektrik üretiyor.

Standart bir Amerikan karay olunda, bir kamyona takılacak 6 amortisör sisteminin ortalama 1 kilowatt elektrik üretebileceğini ortaya çıkaran MIT öğrencileri, testlerinde bunun büyük bir TIR'ın elektrik gereksinimini karşılayabileceğini, hatta bir soğutma ünitesi gibi cihazları da çalıştırabileceğini fark etti.

Buluşun geçen yıl patentinin alındığı ve bir şirketle ticari anlaşma yapıldığı belirtildi.

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