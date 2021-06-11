Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş'un ilk oyuncusu belli oldu

113. bölümüyle final yapan sevilen Çukur'un ardından başlayacak olan Üç Kuruş dizisinin ilk oyuncusu belli oldu. Taner Ölmez'le görüşülen diziyle Uraz Kaygılaroğlu el sıkıştı.

Pazartesi akşamı 4 sezonluk macerası son bulan Çukur dizisinin ardından Ay Yapım Üç Kuruş adlı yeni projesini çekeceğini açıkladı. Yine Show TV'de ekrana gelecek diziyi Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Ölmez'le görüşülen diziyle Uraz Kaygılaroğlu'nun el sıkıştığı ortaya çıktı. Son olarak Sefirin Kızı'nda rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısına geçecek.