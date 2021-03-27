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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması

27 Mart 2021 19:14

2019 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncu Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı yollarını ayırdığını duyurdu.

Hazal SubaşıRıza KocaoğlumagazinRıza Kocaoğlu ayrılıkçukur
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