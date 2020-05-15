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Medya

Çukur dizisinin akıbeti belli oldu

15 Mayıs 2020 09:04

Ay Yapım, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisine erken sezon finali yaptırdı.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un akıbeti belli oldu.

Arka Sokaklar, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölüm çekimleri sürerken, Ay Yapım ise salgının ardından çekimlerine ara verdiği Çukur'a erken final yaptırdı.

Eylülde yeni sezon

Show TV ve Ay Yapım'ın aldığı karara göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacak.

Dizi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Çukur'a son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç da katılmıştı.

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