T24 LogoT24 Logo
Medya

Çukur dizisine sürpriz bir isim daha katıldı!

03 Ekim 2020 08:29

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Kadroya son olarak Filiz Taçbaş katıldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Filiz Taçbaş, "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça'dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı.


Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

ETİKETLER

çukur dizisiçukurçukur show tvfiliz taçbaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24