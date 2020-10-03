Çukur dizisine sürpriz bir isim daha katıldı!

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Kadroya son olarak Filiz Taçbaş katıldı.



Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyuran Filiz Taçbaş, "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça'dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı.



Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.