Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran Çukur dizisinin yarın akşam yayınlanacak 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak.

Medyatava’da yer alan habere göre, yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren fenomene dönüşen Çukur’da asıl mücadele şimdi başlarken, yeni yüzler de hikayeye dahil oluyor. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.