Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık!

Show TV'ne yayınlanan Çukur dizisinde, Makbule karakterini canlandıran Meral Çetinkaya diziye veda etti.



Çukur'un son bölümünde Efsun, Arık ile plan hazırlayarak Yamaç'ı tuzağa çekmek isteyen babaannesi Makbule'nin oyununu bozdu. Önce Arık'ın adamlarını etkisiz hale getiren Efsun daha sonra ise babaannesiyle karşı karşıya geldi. Makbule'nin "Ben bu utanca izin vermem. Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine, ne de babasının nefes almasına" sözlerinin ardından Efsun babaannesini öldürdü.

Dizide Makbule karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Çukur'a 98. bölümde veda etmiş oldu.



Çukur'un sosyal medya hesabından ise Makbule'ye veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi. Elveda Makbule" denildi.