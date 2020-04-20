T24 LogoT24 Logo
Medya

Çukur dizisi evden çektiği yeni bölümle izleyicisiyle buluşacak

20 Nisan 2020 08:11

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Çukur dizisi, oyuncuların evlerinde çektiği yeni bölümle izleyicisiyle buluşacak.

İlk iki hafta evden canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşan oyuncular, bu sefer de ev özel bölümüyle ekrana gelecek.

Snow TV'de yayınlanan dizinin oyuncuları, hayranlarından daha fazla uzak kalamadığı için yeni bölümü kendi imkanlarıyla evlerinde çekmeye karar verdi.

Dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları yer alacak. 

 

ETİKETLER

çukurkoronavirüssalgınçukur dizisishow tv
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24