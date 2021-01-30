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Medya

Çukur'da Aykut Kocaman sürprizi

30 Ocak 2021 10:34

Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı, "Çukur" dizisinin 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Aykut Kocaman sürprizi yaşanacak.

Çukur dizisinin yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

Dizide Aykut Kocaman’dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut’un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur dizisine damgasını vuracak.

Çekimler sırasında keyifli ve duygusal anların bir arada yaşandığı sette Aykut Kocaman, Aras Bulut İynemli ve ekiple hatıra fotoğrafları da çektirdi.

 

 

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