Çukarca'da Hudut Birliğine saldırı: 3 terörist öldürüldü

HAKKARİ,(DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde konuşlu 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına PKK\'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınınken, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:

\"09.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapılmıştır. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

