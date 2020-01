Cudi'den "Ne arıyorlar orada" diyen Davutoğlu'na cevap: Yaşatmak için buradayız, peki ya sizin tanklarınız?

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çatışma yaşandığı bilgisi üzerine yaklaşık 1000 kişilik grupla birlikte bölgeye hareket eden 5 HDP'li milletvekilinin barış için başlattıkları canlı kalkan eylemi ikinci gününde.

Cudi Dağı'na giden heyet arasında bulunan Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, bölgede bulunma sebeplerini, “Biz her şeye rağmen Cudi’den savaşı bitirin müzakerelere geçmek için haykırıyoruz. Daha fazla ölümlere son barışa hemen şimdi diyoruz” sözleriyle özetlerken, Mardin Milletvekili Enise Güneyli de "Savaşa değil, barışa. Ölüme değil, yaşama" vesile olmak üzere buradayız” dedi.

“Anneler ağlamasın diye buradayız”

Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in T24'e verdiği bilgiye göre, Cudi’de vatandaşların da destek verdiği eylemde, STK’lar ve milletvekilleri dönüşümlü nöbet tutuyor. Dönüşümlü nöbetin operasyonlara son verene kadar süreceğini anlatan İrmez, “Bizler ölümlerin yaşanmaması için bayram arifesi ve genel anlamda annelerin artık ağlamaması için burada canlı kalkanlar olarak kalacağız” dedi.

“Siz sizin tanklarınız ne arıyor burada”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı televizyon programında "Vekiller orda ne arıyor" sözlerinin kendilerini hayrete düşürdüğünü söyleyen İrmez , “Biz yaşamı yaşatmak için buradayız. Siz ve sizin tanklarınız ne arıyor asıl bunu cevabını versinler ve Cudi de rastgele ateş açan tank ve özel kuvvetleri ne arıyor bizde bunu soruyoruz” dedi.

İrmez’in değerlendirmeleri şöyle:

"Buradaki halk ve bizler Cudi’nin bu toprakların çocuğuyuz. Halk bu söyleme ve bu yaklaşıma tepkilerini kendi öz değerleri ve varlıkları olarak kabul eden şehitlikleri canlarımızı feda ederek eylemsellik başlatmıştır. Yaşam hakkı ve değerlerine sahip çıkmak için bizler Cudi’de barışı ve huzuru sağlamak için buradayız. Her an halka direk ateş etme endişesi de var. Biz her şeye rağmen Cudi den savaşı bitirin müzakerelere geçmek için haykırıyoruz. Daha fazla ölümlere son barışa hemen şimdi diyoruz.

"'Savaşa değil barışa, ölüme değil yaşama' vesile olmak üzere buradayız"

Top atışlarına maruz kalan mezarlıkta tahrip olan mezarların onarımı için çalışmalara başlandığını ve Cudi'deki eylemin kararlılıkla sürdürüleceğini söyleyen Mardin Milletvekili Enise Güneyli de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cudi'deki eylemin ikinci gününe girildi. Dönüşümlü nöbet kararı alındı. Eylem kararlıklıkla sürdürülüyor ve sürdürülecek.. Mezarlığa yapılan top atışlarından kaynaklı tahribata uğramış olan mezarlar için, halk inşa çalışmalarına başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamaya cevaben Cudi'de, vekiller olarak yaptığımız ve Aycan İrmez'in dile getirdiği açıklamada 'Savaşa değil, barışa. Ölüme değil, yaşama' vesile olmak üzere burada olduğumuzu belirttik."