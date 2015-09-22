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HDP'li milletvekilleri Cudi Dağı'nda: Türk-Kürt anneler ağlamasın diye bedenimizi siper etmeye geldik

HDP'li milletvekilleri, 1000 kişilik bir grupla birlikte 'canlı kalkan' olmak için bölgeye hareket etti

22 Eylül 2015 01:07

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çatışma yaşandığı bilgisi üzerine yaklaşık 1000 kişilik grupla birlikte bölgeye hareket eden 5 HDP'li milletvekili, Şırnak çıkışında, asker tarafından durdurulmalarının ardından, yoğun çabalar sonucu Cudi'deki mezarlığa geçti.

HDP Mardin milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Enise Güneyli ile Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez, bu sabah, beraberlerindeki bin kişiyle birlikte operasyonların durdurmak amacıyla bölgeye doğru yürüyüşe geçmişti.

 

"Amacımız  insanca yaşam için barışın sağlanması"

 

Şırnak'ın 5 km çıkışında jandarma ve askerlerce geçişleri engellenmesine rağmen yoğun çabalar sonucu mezarlığa geçebilen grupta bulunan Şırnak Milletvekili Aycan İrmez,  T24'ten Hülya Karabağlı'ya, tek amaçlarının operasyonların durması ve barışın gelmesi olduğunu söyledi. Halkla birlikte canlı kalkan olarak Cudi'de sabaha kadar nöbet tutacaklarını ve mezarlığı koruyacaklarını ifade eden milletvekilleri,  "amacımız  insanca yaşam için barışın sağlanması" dedi.

Habertürk'ten Melih Yiğit'in haberine göre, Cudi Dağı'na ulaşan canlı kalkanlar adına açıklama yapan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, "Savaşı durdurmak için ve barışı hızlı bir şekilde devreye sokmak için olabilecek katliamın önünü kesmek için buradayız. Yarım saat önceye kadar obüs bombaların sesi buraya kadar geliyordu. Yaklaşık 500-600 insan buradayız. Bu gece buradayız. Buraya yönelik bir yönelim olursa onunda önüne geçmeye çalışacağız. Şu an burayı terk etme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Durabildiğimiz ve sonuna kadar burada kalacağız" ifadelerini kullandı.

"Türk-Kürt anneler ağlamasın diye bedenimizi siper etmeye geldik!"

 

Cudi Dağı'na giden grup içerisinde yer alan HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan da, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allaha şükür Hz. Nuhun gemisinin oturduğu Cudiye tüm engellemelere rağmen vardık. Nuhun torunlarından size selamlar" dedi. Cudi'nin eteğinde Gunde Spîndirok mevkiinde olduklarını belirten Aslan, "HDP'li milletvekillerinin orada ne işi var" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da şöyle tepki gösterdi:

 

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