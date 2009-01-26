Cudicini Tottenham'da



İngiltere Premier Ligi takımlarından Tottenham, Chelsea'nin yedek kalecisi Carlo Cudicini'yi transfer etti.



İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Chelsea'den kaleci Carlo Cudicini'yi kadrosuna kattı.



Birinci kalecisi Heurelho Gomes'in sakatlanmasından sonra, kaleci arayışına giren Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Harry Redknapp, arayışını Carlo Cudicini ile sonlandırdı. Tottenham Hotspur, 35 yaşındaki İtalyan file bekçisini Chelsea'den bedelsiz transfer etti.



Chelsea'ye 2000 yılında transfer olan tecrübeli eldivenin, 2004 yılında Petr Cech'in gelmesiyle birlikte yıldızı sönmüş ve ikinci kaleci durumuna düşmüştü. Buna rağmen, Chelsea'nin güvenilir ikinci kalecisi olarak, kupa maçlarında görev yapmaya devam etmişti.



İtalyan file bekçisinin babası Fabio da 1969 yılında AC Milan ile Avrupa Şampiyonu olmuştu.



