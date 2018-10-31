Cudi ve Gabar'da 8 PKK'lı öldürüldü, üst düzey sorumlu sağ yakalandı (2)- Yeniden

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\'Cudi Dağı\'nda 4 PKK\'lı terörist öldürüldü\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz



YENİDEN

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ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta Cudi ve Gabar dağlarında yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı 8 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.

Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, bugün sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gabar Dağı bölgesinde, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yürüttüğü operasyon kapsamında da PKK\'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı.

BAKANLIK: SAĞ YAKALANAN TERÖRİST ÜST DÜZEY SORUMLU

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, Gabar Dağı bölgesinde sağ olarak ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi. Şırnak genelinde operasyonların devam ettiği bildirildi.