T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cudi ve Gabar'da 8 PKK'lı öldürüldü, üst düzey sorumlu sağ yakalandı (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Cudi Dağı'nda 4 PKK'lı terörist öldürüldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz YENİDEN ------------------- ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Cudi ve Gabar dağlarında yürüt

31 Ekim 2018 17:11

Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'nin dikkatine
\'Cudi Dağı\'nda 4 PKK\'lı terörist öldürüldü\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz

YENİDEN
-------------------

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta Cudi ve Gabar dağlarında yürütülen operasyonlarda, PKK\'lı 8 terörist öldürüldü, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.
Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, bugün sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gabar Dağı bölgesinde, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında yürüttüğü operasyon kapsamında da PKK\'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı.
BAKANLIK: SAĞ YAKALANAN TERÖRİST ÜST DÜZEY SORUMLU
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, Gabar Dağı bölgesinde sağ olarak ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu \'Fedakar Cizir\' kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi. Şırnak genelinde operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sayın YazıMüdürleriDağıPKKDHACudiGabarGabar HalklaSorumlusuCizirEmrah NayciCudi Dağı Helanipir TepeBununOperasyondaJandarma KomutanlığıGabar DağıGüçlükonakDemirboğazıBAKANLIK SAĞ YAKALANAN TERÖRİST
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24