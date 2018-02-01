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Cudi Dağı eteklerinde nergis yetiştiriliyor

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü GAP Entegre Kalkınma Programı kapsamında, Cudi Dağı eteklerine 4 farklı cinsten oluşan nergis yetiştiriliyor

01 Şubat 2018 21:56

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa yürüttüğü GAP Entegre Kalkınma Programı kapsamında, Cudi Dağı eteklerine 4 farklı cinsten oluşan nergis yetiştiriliyor. Cudi Dağı eteklerinde ekimi yapılan nergisler hem bölge turizmine hem de Cizre ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü program kapsamında, Cudi Dağı eteklerinde, 15 farklı noktaya, 4 farklı cinsten oluşan nergis ekimi yapıldı. Bu çerçevede Dicle Nehri ile Cudi Dağı arasındaki bölgede nergis bahçesi oluşturuldu. Nergislerin ekildiği bahçeyi ziyaret eden Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, yürütülen proje hakkında görevlilerden bilgi aldı. Nergis çiçeklerinin Cizre\'nin kültürel bir değeri ve doğal zenginliği olduğunu belirten Arıcan, \"Cizre için kültürel bir değer, doğal zenginlik olan nergis çiçeğini hem korumak, hem de tanıtmak amacıyla proje başlattık. Nergis çiçekliğini geliştirerek istihdam yaratırken, doğal nergis çiçeğini de Türkiye ve dünya da tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede mart ayında bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz\" dedi.
Cizre yöresinde, Nuh Peygamber\'in büyük fırtına sonrası gemisinin Cudi Dağı\'na indiğinde beraberinde getirdiği nergis çiçeği tohumlarını toprağa serptiğine ve nergis çiçeğinin buradan dünyaya yayıldığına inanılıyor.

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