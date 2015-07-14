Cüce gezegen Plüton ilk defa yakından görüntülenecek



Uzay aracı New Horizons, bugün öğleden sonra Plüton'a en yakın mesafeye ulaşacak. Dünyadan yaklaşık 5 milyar kilometre uzaklıktaki araç, cüce gezegenin yapısını ve atmosferini inceleyecek, Plüton ve 5 uydusundan ayrıntılı görüntüler alacak.

Gezegene uzaklığı 12 bin kilometrenin de altına düşecek olan New Horizons, saatte 50 bin kilometre hızla seyrediyor. Bir zamanlar Güneş Sistemi'nin en uzak gezegeni olarak adlandırılan Plüton, 2006 yılında cüce gezegen statüsüne indirilmişti.

Yüzeydeki 'gizemli şekiller'

New Horizons'tan şu ana kadar geçen görüntülerde, Plüton üzerinde kalp şekli, buzul başlığı olduğu düşünülen parlak noktalar ve "Balina" olarak adlandırılan "gizemli karanlık bir şekil" dikkat çekmişti.

Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nden John Spencer, "Plüton'u gözlemleme konusunda aydınlık ve karanlık özelliklerin garip bir karışımında tanıdık bazı şekiller hayal etmek kolay. Ancak bunların gerçekte ne olduklarını bilebilmek için çok erken. Ay'daki insan aşamasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

'Yeraltı okyanusu olabilir'

New Horizons misyonunun bilim ekibinden Dr. Philip T. Metzger, DW Türkçe ile daha önce yayınlanan söyleşisinde, "Plüton’un daha fazla uydusu olabileceğini ve gezegende yeraltı okyanusu bulunabileceğini" açıklamıştı.

Metzger, misyondan beklentilerini, "Her defasında bir uzay aracı yeni bir gezegeni ziyaret ettiğinde bulduğumuz şeyler bizleri şaşırtıyor Hiç şüphe yok ki Plüton da böyle şaşırtıcı olacak" sözleriyle dile getirmişti.