Cüce amigolar

Yedi Cüceler Tiyatro ve Gösteri Grubu'nun ''Keloğlan'' lakaplı Başkanı Erdal Görgeç, Eskişehirspor'un kentin bir markası olduğunu belirterek, takıma destek için ellerinden geleni

yapabileceklerini belirtti.



Yedi Cüceler Grubu'nun kentin önemli değerleri arasında olduğunu ve ülke genelinde tanındığını ifade eden Görgeç, şöyle konuştu:

''Biz Eskişehirspor taraftarıyız. Eskişehirspor'a destek vermek görevimiz. Statta yerimizi alıp, büyük Eskişehirspor taraftarını coşturmayı hedefliyoruz. Yedi Cüceler, her maçta Eskişehirspor formasıyla statta yerini alacak. Eskişehirspor'un efsanevi amigosu Amigo Orhan gibi takımı ve taraftarı ateşlemek istiyoruz. Eskişehirspor için her türlü fedakarlığı yaparız. Yeni sezon için bütün hazırlıklarımız tamam. Yeni tezahüratlar yazıyoruz.''



'Kötü tezahüratı engelleyebiliriz'



Statların şenlik yerine dönmesi gerektiğini ve herkesin maça eşi, çocuğuyla gelmesini istediklerini anlatan Görgeç, şöyle devam etti:

''Eskişehirspor taraftarı maçtaki kötü tezahüratlar yüzünden eşini ve çocuğunu maça getiremiyor. Statlarda kötü tezahüratı engelleyebiliriz. Taraftarlar kötü tezahürat duymasın. Statlar kavga değil, eğlence mekanıdır. Yedi cüceler, eğlendirerek takımını ve taraftarını coşturacak. Eskişehir yönetimi de biz Yedi Cücelere sahip çıksın. Bizim bu isteğimizi göz önüne alsınlar.''



Yedi Cüceler Tiyatro ve Gösteri Grubu'nda Ümit Keskin ''Korkak'', Yusuf Doğdu ''Uykucu'', Umut Keskin ''Unutkan'', Azize Kör ''Neşeli'', Mümin Çavuşoğlu ''Öfkeli'' ve Necip Kilis de ''Bilgin'' lakabıyla görev alıyor.



Grubun üyelerinden ''Meraklı'' rolünü üstlenen 107 santimetre boyundaki İsmail Kör (34), 2005 yılında solunum yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

