T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cüce amigolar

Yedi Cüceler, bu yıl Süper Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor'un amigosu olmak istiyor

19 Ağustos 2008 03:00

Yedi Cüceler Tiyatro ve Gösteri Grubu'nun ''Keloğlan'' lakaplı Başkanı Erdal Görgeç, Eskişehirspor'un kentin bir markası olduğunu belirterek, takıma destek için ellerinden geleni
yapabileceklerini belirtti.

Yedi Cüceler Grubu'nun kentin önemli değerleri arasında olduğunu ve ülke genelinde tanındığını ifade eden Görgeç, şöyle konuştu:
''Biz Eskişehirspor taraftarıyız. Eskişehirspor'a destek vermek görevimiz. Statta yerimizi alıp, büyük Eskişehirspor taraftarını coşturmayı hedefliyoruz. Yedi Cüceler, her maçta Eskişehirspor formasıyla statta yerini alacak. Eskişehirspor'un efsanevi amigosu Amigo Orhan gibi takımı ve taraftarı ateşlemek istiyoruz. Eskişehirspor için her türlü fedakarlığı yaparız. Yeni sezon için bütün hazırlıklarımız tamam. Yeni tezahüratlar yazıyoruz.''

'Kötü tezahüratı engelleyebiliriz'

Statların şenlik yerine dönmesi gerektiğini ve herkesin maça eşi, çocuğuyla gelmesini istediklerini anlatan Görgeç, şöyle devam etti:
''Eskişehirspor taraftarı maçtaki kötü tezahüratlar yüzünden eşini ve çocuğunu maça getiremiyor. Statlarda kötü tezahüratı engelleyebiliriz. Taraftarlar kötü tezahürat duymasın. Statlar kavga değil, eğlence mekanıdır. Yedi cüceler, eğlendirerek takımını ve taraftarını coşturacak. Eskişehir yönetimi de biz Yedi Cücelere sahip çıksın. Bizim bu isteğimizi göz önüne alsınlar.''

Yedi Cüceler Tiyatro ve Gösteri Grubu'nda Ümit Keskin ''Korkak'', Yusuf Doğdu ''Uykucu'', Umut Keskin ''Unutkan'', Azize Kör ''Neşeli'', Mümin Çavuşoğlu ''Öfkeli'' ve Necip Kilis de ''Bilgin'' lakabıyla görev alıyor.

Grubun üyelerinden ''Meraklı'' rolünü üstlenen 107 santimetre boyundaki İsmail Kör (34), 2005 yılında solunum yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24