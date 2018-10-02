Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 

Müfit ONBAŞI / ANKARA (DHA) - Ankara\'nın Çubuk ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara yolu üzerindeki Ankara Bulvarı Ahi Evran kavşağında meydana geldi.

Çubuk\'tan Ankara istikametine giden Kadir Ertekin yönetimindeki 06 DK 947 plakalı otomobil, yola aniden çıktığı belirtilen köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Cihangir Işıkoğlu\'nun kullandığı 06 AT 9506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ankara\'dan Çubuk\'a seyir halindeki Hakan Deligöz idaresindeki 06 ABE 220 plakalı otomobil de kazaya karışan otomobiller ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Otomobilin altında kalan köpeğin telef olduğu kazada 2 araç hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, olay yeri inceleme, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ve Burak Deligöz yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne ve Ankara\'ya sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Kadir Ertekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ertekin\'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

