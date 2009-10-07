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Yaşam

Çubuk'ta fuhuş operasyonu

07 Ekim 2009 02:33

Çubuk'ta ''küçük yaştaki erkek çocukları fuhşa zorladıkları'' iddia edilen bir çeteye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, ilçede faaliyet gösterdiği ileri sürülen bir fuhuş çetesinin üyeleri teknik takibe alındı.

Çeteye yönelik dün sabaha karşı operasyon başlatan güvenlik güçleri, ''18 yaşından küçük erkek çocukları fuhşa zorladıkları ve fuhşa aracılık ettikleri'' iddia edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şebekenin küçük yaştaki çocuklar ile iş vermek bahanesiyle irtibat kurup yanlarında çalıştırdıkları, daha sonra da bu çocukları para karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorladıkları öne sürüldü.

Çete üyelerinin, çocukları kendi iş yerleri dahil olmak üzere çeşitli mekanlarda çok sayıda kişiye pazarladıkları belirlendi.

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