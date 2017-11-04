Çubuk'ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara),(DHA)- ANKARA\'nın Çubuk İlçesi\'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Çubuk-Şabanözü karayolu Akkuzulu Kavşağı\'nda meydena geldi. Yazgan Akpunar yönetimindeki 06 ET 0938 plakalı otomobil ile Kemal Küçük yönetimindeki 06 CBD 06 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerinden biri yoldaki bariyerlere çarparak, diğeri ise orta refüjteki toprağa saplanarak durabildi.

Kazada 2 otomobilde bulunan Kemal Küçük, Tahsin Kayhan, Merve Akpunar, Fatma Akpunar ve Yağmur Akpunar yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Mahalle sakinleri bu kavşakta sık sık trafik kazası olduğunu öne sürerek aydınlatma ve trafik lambalarının olmamasına tepki gösterdi.

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