Çubukçu’ya ‘Öğrenci Andı’ tepkisi

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun, ilköğretim okullarında her sabah okunan ve “Ne mutlu Türküm Diyene” sözüyle biten Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını tartışmaya açmasına eğitimciler yanıt verdi



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, “Çocukların her gün aynı ifadeleri tekrar etmesi doğru değil. Bir süre sonra bu ifadeler sıradanlaşıyor. Bazen bu değerlere karşı tepki oluşuyor. Son dönemlerde Kürt meselesi gündemde. Açılımlar tartışılıyor. Bir Kürt çocuğunun ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ kavramını tekrar etmesinin psikolojik etkisi nasıl olur? Buna bakılmalı. Çocuklar, ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ diyerek mutlu olmuyor. Ekonomik sosyal açıdan ortam yaratılırsa çocuk mutlu olacak” dedi.



'Andımızı değiştirmeye

kimsenin gücü yetmez'



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise “Andımızı değiştirmeye kimsenin gücü yetmez” diyerek şöyle devam etti: “Andı kaldırmak istemek, Anadolu insanından rahatsız olmak demektir. Neyi tartışacağız? PKK rahatsız diye mi tartışacağız? Niye tartışalım? Bundan kim rahatsız? Bölücüler. Sayın Çubukçu, çiçeği burnunda bir bakan. Kendisi bu durumu düzeltmelidir.”



'Eğitimin köklü sorunları var'



Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu da şunları söyledi: “Eğitimin köklü sorunları varken olayın Andımız’a indirgenmesini doğru bulmuyorum. 14 milyon öğrenciyi, 800 bin eğitim çalışanını ilgilendiren eğitim sorunları var. Bunu tartışmak, eğitimin baş tarafını ele almadan ortadan cımbızla konu çekmek olur.”

