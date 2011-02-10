-ÇUBUKÇU'DAN YARDIMLARDA REKLAM UYARISI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğrencilere yapılacak yardımların reklam yapılmadan gerçekleştirilmesi uyarısında bulundu. Bakan Çubukçu, ''Öğrencilere Yapılacak Yardımlar'' konulu yayımladığı genelgede, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öğrencileri ''Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek'' hükmünün yer aldığını anımsattı. Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nde ise birliğin gelirlerinin okulun bütçe disiplini çerçevesinde, eğitim-öğretim giderleri ile maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanmasının esas olduğunu hatırlatan Çubukçu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikleri Yönetmeliğinde ise ''İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak'' hükmünün yer aldığını belirtti. Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bakanlığımıza bağlı okullarımızda öğrenim görmekte olan yardıma muhtaç öğrencilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla gerek okul aile birliği gelirlerinden, gerek hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan gelirlerin öğrencilere ulaştırılmasında; -Öğrencilerin kişilik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçınılması, -Yardımların basın-yayın huzurunda toplu tören şeklinde yapılmaması, -Öğrencilere kendi sınıf ve okul arkadaşları arasında yardım ediliyor izlenimi verilmemesi, -Yardımların etik değerlerimize uygun olarak reklam yapılmadan gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin ruhsal yönden sağlıklı ve kişilikli olarak yetişmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Uygulamanın belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi önemle rica ederim.''