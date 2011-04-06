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Politika

ÇUBUKÇU'DAN ÖĞRENCİLERE: "BİZE GÜVENİN" TBMM (A.A)

06 Nisan 2011 17:59

-ÇUBUKÇU'DAN ÖĞRENCİLERE: "BİZE GÜVENİN" TBMM (A.A) - 06.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'de şifre iddialarını değerlendirirken, gençlerden idareye güvenmelerini ve Haziran'daki sınava huzurlu şekilde hazırlanmalarını istedi. TBMM Genel Kurulunda, DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin gündem dışı konuşmasına yanıt veren Çubukçu, ÖSYM Başkanı Ali Demir'in açıklamalarını tatmin edici bulduğunu belirtti. Gençlerin ve ailelerin güvenini sarsmaya hiç kimsenin hakkının olmadığını kaydeden Çubukçu, mevcut sistemde cevap anahtarının şifrelenmesinin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Konunun, işin uzmanları ve yargıya bırakılması gerektiğini kaydeden Çubukçu, ''Gençlerimiz bize güvensinler, aileleri bize güvensinler. Huzur içinde Haziran'da yapılacak sınava hazırlansınlar'' dedi.

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