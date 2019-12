-ÇUBUKÇU'DAN İMAM HATİPLİLERE DESTEK ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, imam hatip liselerinden mezun olanlara polislik yolunun açılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak ''İmam Hatip liselerinde okuyan çocuklarımız da bu ülkenin çocukları. Her zaman için her çocuğun istediği mesleği edinebileceğin bir ülke hayal ediyoruz. Ben bu kanun teklifini destekliyorum'' dedi. Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nce düzenlenen Türkiye'nin Gelişiminde Turgut Özal'ın Rolü Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni, Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Bakan Çubukçu, merhum Turgut Özal'ın Türkiye'yi dünyaya açması, her alanda bir zihniyet değişimine öncülük etmesi, refah ve özgürlük standartlarını yükseltmesi gibi birçok hizmetiyle Türk siyaset tarihine adını yazdırdığını belirtti. Özal'ın bir zihniyet değişiminin mimarı olduğunu dile getiren Çubukçu, onun her şeyden önce topluma, yeni nesillere umut, cesaret ve özgüven aşıladığını, girişimcilik ruhunu teşvik ettiğini söyledi. Yeni nesillerin Özal'ın hayatından çok önemli dersler çıkaracaklarını düşündüğünü ifade eden Çubukçu, yeni yüzyılda gençlerden, yenilikçi, özgür düşünen, hayal eden ve girişimcilik ruhuna sahip bireyler olarak kendilerini yetiştirmelerini beklediklerini vurguladı. Çubukçu, ''Yenilikçilik ve yaratıcılık becerilerini, sosyal girişimciliklerini artırarak rekabet güçlerini geliştirmiş nitelikli gençlerimiz bizim en önemli zenginliğimizi oluşturuyor'' dedi. 21. yüzyıldaki bilgi yarışı ve alışverişinin insanlar arası etkileşimi de zorunlu kıldığına dikkati çeken Çubukçu, ''Bu etkileşim sürecinin başarılı gerçekleşebilmesi için etkili ve sağlıklı iletişim şekillerinin bu yüzyılın yeni nesil tarafından öğrenilmesi kendini ve düşüncelerini ifade etme açısından gereklidir'' diyerek gençlere teknolojiyi öğrenmelerini tevsiye etti. -''GÜÇLÜ EKONOMİ HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ''- AK Parti hükümetleri döneminde bütçeden en fazla payın eğitime ayrıldığını hatırlatan Çubukçu, bu yatırımların sonucunda alt yapıya ilişkin pek çok sorunun çözüm yoluna girdiğini söyledi. Çubukçu, bu sürecin dünyayla rekabet edebilen bir nesil yetiştirme ve eğitimde kaliteyi yükseltme imkanı sağladığını vurguladı. Hükümet olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Çubukçu, ''Küreselleşmiş dünyada uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi toplumunun yetişmesine imkan sağlayan üniversitelerimizin yaygınlaşması ve güçlenmesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşmayı amaçladığımız bilgiye dayalı güçlü bir ekonomi hedefine ulaşacağız'' dedi. Türkiye'nin de merhum Özal ile başlayan dışa açılma ve değişim sürecine 2002'den bu yana kazandırdığı ivmeyle güçlü bir küresel aktör olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Çubukçu, bu süreçte, insan haklarına saygılı, demokratik kültürü özümsemiş, tarih ve kültür bilinci gelişmiş, yeniliğe ve değişime açık gençlerin Türkiye'yi kendilerinden çok daha ileriye taşıyacaklarını ve 21. yüzyılın Türkiye'sini oluşturacakları söyledi. -''İMAM HATİP LİSELİ ÖĞRENCİLERE POLİSLİK YOLU''- Törene girişinde bir gazetecinin ''imam hatip Lisesi mezunlarına polislik yolu açılacağına dair kanun teklifiyle ilgili değerlendirmesini'' sorması üzerine Çubukçu, imam hatip liselerinin Türk ortaöğretim sisteminin bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Çubukçu, ''İmam Hatip liselerinde okuyan çocuklarımız da bu ülkenin çocukları. Her zaman için her çocuğun istediği mesleği edinebileceğin bir ülke hayal ediyoruz. Dolayısıyla onlara yönelik bu konuda ayrımcı bir tutum içerisinde olmamız beklenemez. Ben bu kanun teklifini destekliyorum ve gerçekten de doğru bir düzenleme olduğuna inanıyorum'' değerlendirmesinde bulundu.