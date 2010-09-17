-ÇUBUKÇU'DAN ''İLK DERS'' GENELGESİ ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde, ''Değerlerimizle ilgili olarak öğrencilerin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılması'' talimatı verdi. Bakan Çubukçu, ''İlk Ders'' konulu yayımladığı genelgede, bireyi, aileyi, yaşanılan toplumu ve dünyayı tehdit eden risk ve sorunların çözümünde toplumsal yaşantının temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerden olan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, adil olma, paylaşımcı olma gibi kazanımların en önemli referans kaynağı olduğunu belirtti. Ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etkenin eğitim olduğunu ifade eden Çubukçu, ''Bu kazanımların öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır'' dedi. 2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına kültürel birikimlerin yansıtıldığını belirten Çubukçu, uygulamaya konulan programların temel ögeleri arasında değerlerin de yer aldığını kaydetti. Bakan Çubukçu, ''Dolayısıyla öğrencilerimizin bir taraftan yüksek düzeydeki kazanımlarımız olan değerlerimizi yaşamalarını sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak, diğer taraftan da bu kazanımlarımızın gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak amaçlanmaktadır'' dedi. Değerler eğitiminin toplumun tümünü ilgilendirdiğinden çok boyutlu ele alınması gerektiğine işaret eden Nimet Çubukçu, bu açından eğitim sistemini oluşturan tüm unsurların bu konuda duyarlılık ve bilinç kazanmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çubukçu, öğretmenlerin öğrencilere değerlerin kazandırılmasında öncü rol üstlendiklerine dikkati çekti. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, ''Bu bağlamda 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün sınıf ve şubelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda değerlerimizle ilgili olarak öğrencilerimizin yeterliliklerini artırmak ve bunların davranışlarına yansımasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılacaktır'' dedi. Çubukçu, genelgede ders içi ve ders dışında yapılabilecek örnek etkinliklere de yer vererek, bu etkinliklerden yararlanılarak değerler eğitimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini belirtti.