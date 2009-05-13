Çubukçu'dan Baykal’a sert karşılık

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partisinin grup toplantısında kendisi hakkında sarf ettiği sözlere cevap verdi.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın partisinin grup toplantısında kendisi hakkında sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, ''Sayın Baykal, kullandığı son derece çirkin ve yakışıksız ifadeyle sahip olduğu ayrımcı-cinsiyetçi bakış açısının zihinsel arka planını ortaya koymuştur'' dedi.



Çubukçu, yaptığı yazılı açıklamada, Baykal'ın partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, şahsı, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Milli Eğitim Bakanlığı camiası hakkında ''çirkin ve gerçeği yansıtmayan'' ifadelerde bulunduğunu kaydetti.



Hüseyin Çelik'in, devir teslim töreninden önce, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda dile getirdiği ''otomatik pilot'' kavramını daha önce defalarca izah ettiğine dikkati çeken Bakan Çubukçu, açıklamasında şu hususlara yer verdi:



''Sayın Bakan, söz konusu ifadeyle Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal yapısının güçlendirildiğini, yapısal sorunlarının giderildiğini, ilk atama ve yer değiştirmelerin hizmet puanı ve talepler doğrultusunda objektif kriterlere göre yapıldığını anlatmıştır. Kamuoyunca da bilinmektedir ki okul kayıtlarından öğrenci işlemlerine, atamalardan eğitim kurumlarının internete bağlanmasına kadar her alandaki teknolojik gelişmeleri ve e-devleti en iyi uygulayan kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır.



Gerçekler böyle iken Sayın Baykal tarafından konunun siyasi bir malzeme haline getirilmesi düşündürücüdür. Sayın Baykal'ın yaptığı açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Milli Eğitim gibi önemli bir bakanlığa ilk defa kadın bakanın atanmasını yeterince kavrayamadığı da anlaşılmaktadır. Sayın Baykal, aynı zamanda kullandığı son derece çirkin ve yakışıksız ifade ile (kokteyllerde dolaş) sahip olduğu ayrımcı-cinsiyetçi bakış açısının zihinsel arka planını da ortaya koymuştur. Bunun yanında söz konusu olay Sayın Başbakan ile Sayın Baykal'ın siyasetteki kadına bakış farkını göstermektedir.



Sayın Baykal'ın kadınlara yönelik negatif bakış açısını ortaya koyan bu açıklamasını esefle kınıyor, kamuoyunun takdirine sunuyorum.''



