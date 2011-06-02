-ÇUBUKÇU'DAN "SBS" RİCASI KARAMAN (A.A) – 02.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 4-5 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak ilköğretim 7. ve 8. sınıflar Seviye Belirleme Sınavı(SBS) sırasında, sesli propaganda araçlarını kullanmama ricasında bulundu. Bakan Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak SBS'ye girecek öğrencilere yürekten başarı diledi. Öğrencilere heyecanlanmamaları ve kendilerine güvenmeleri tavsiyesinde bulunan Çubukçu, ''Eğitim ve öğretim ortamlarının iyileştirilmesi konusunda attığımız adımlar sayesinde 4 yıl gibi kısa bir süre sonra öğrencilerimizi bu sınav maratonundan, heyecanından kurtaracak yapısal değişikliklere gidiyoruz'' diye konuştu. SBS sınavı öncesi siyasi partilere çağrı yapan Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bu hafta sonu gerçekleşecek sınavla ilgili siyasi partilerden ricam var. Siyasi partilerimiz, Cumartesi ve pazar günleri saat 10.00-13.00 saatleri arasında sesli propaganda araçlarını kullanma konusunda biraz özenli davranırlarsa, hem sınava girecek çocuklarımız, hem de onları bekleyen velilerimiz için önemli bir destek olacaktır. Bu kısa bir aralık. Serbest propaganda dönemi olduğu için her hangi bir yasal düzenleme ve sınırlandırma getiremiyoruz. Sadece özenli davranmalarını rica ediyoruz.''