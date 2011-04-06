-ÇUBUKÇU: ''SINAVI İPTAL ETTİRECEK DURUM YOK'' ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'deki ''şifre'' iddialarına ilişkin, ''Hiç kimsenin kayırılması, korunması, ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutulması mümkün değil. Böyle bir şeyin içerisinde asla olmayız. Sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını net olarak biliyorum''dedi. Çubukçu, Türk Patent Enstitüsü Sergi Alanı'nda yapılacak Proje Tabanlı Beceri Yarışması Türkiye Finali açılış törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çubukçu, ''şifre'' iddiaları nedeniyle YGS'nin iptal edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, bu konuda çok ayrıntılı açıklamalar yaptığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in de konuyu ve süreci en ayrıntılı anlamda basın mensuplarıyla yakından paylaşıldığını bildiğini ifade etti. Çubukçu, şöyle konuştu: ''ÖSYM Başkanlığı bağımsız, tarafsız bir kurum. Ve bu iddiaları araştıracak, soruşturacak yeterliliğe de sahip. Ayrıca konu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma konusu da yapılmış durumda. Ben dün şu yönde bir açıklama yaptım, bu meseleden siyasi sonuç çıkarma hevesinde olan bazı kişilerin, konuyu hükümetle ve bizlerle ilişkilendirmesi karşısında yaşanan hadisenin her ne olursa olsun, ne iddiada bulunulursa bulunulsun, ben ÖSYM Başkanı tarafından açıklığa kavuşturulduğunu, iddiaların somut ve net olarak cevaplandırıldığını ifade ettim. Hiç kimsenin kayırılması, korunması, ayrıcalıklı bir muameleye tabi tutulması mümkün değil. Böyle bir şeyin içerisinde asla olmayız. Siyasi olarak bu konudan herhangi bir menfaat elde etmeye çalışmadığımız gibi, bu yönde olumlu ya da olumsuz yönde menfaat elde etmeye çalışanlarla da aynı çizgide siyaset yapmadığımızı ifade ettim. Biz, gençlerimizin hayalleri idealleri üzerinden siyaset yapmıyoruz. Bu konunun bir an önce siyasi malzeme konusu olmaktan çıkarılıp meselenin netleşmesini beklememiz gerekiyor. Bu konuda yapılan yayınların da gençlerimizin, çocuklarımızın kafasını meşgul ettiğini biliyorum. Bizim, bakanlık olarak benim, bu süreci en iyi şekilde gençlerimizi huzursuz etmeden ikinci sınava güven içerisinde hazırlamalarındaki telkinimdi. Tekrar söylüyorum bu konuda güven duygularını sarsmasınlar. İkinci sınava sağlıklı, huzurlu bir şekilde hazırlansınlar. Bu iddiaların en kısa sürede gerçek olmadığının da ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. Ben olmadığını biliyorum ama en azından somut olarak herkesin tatmin olacağı bir sonucun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ivedilikle sonuçlandırılıp kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyorum.'' Çubukçu ''Bu sonuca göre mi iptal edilip edilmemesi gündeme gelecek?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de ''Daha önce KPSS'de de bana bu tür sorular soruldu, iptal edilecek mi, edilmeyecek mi diye. Bu soruların muhatabı ben değilim. Böyle bir sınavın iptal edilip edilmeyeceği kararını ben vermeyeceğim. Ama sınavın iptal edilmesini gerektirecek bir durumun olmadığını net olarak biliyorum'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin iddia edilen şifreleme yöntemlerini anımsatarak, ''Bir sonraki sınavda da eski cevap anahtarları ve soru kitapçıklarının eski sistemle dağıtılması mümkün mü?'' sorusu üzerine ise Çubukçu bu sorunun muhatabının doğrudan ÖSYM Başkanlığı olduğunu belirtti. Çubukçu, ''Bu konuda benim bulunduğum konum itibariyle çerçevesi çizilmiş açıklamalar yaparım. Sınavla ilgili, teknik usulleriyle ilgili, bu konuyla ilgili ayrıntıları lütfen kendisine sorun'' ifadesini kullandı. Çubukçu, ''Öneriniz olur mu?'' sorusuna ise ''Hayır, önerim de olmaz. Daha önceki ÖSYM Başkanımızla da aynı ölçekte çalıştık. Bununla da aynı ölçekte çalışıyoruz. Bu sınavların tarafsız, bağımsız, hakkaniyetli bir şekilde yapılması için, sınavlarda kopa çekilmesini önlemek babında alınması gereken güvenlik önlemleri gibi bizimle ilgili, benim sorumluluk alanımda alınması gereken güvenlik önlemleri... İlgili bakanlık olarak benim sorumluluğumdaki kısımlar bu kadardır. Biz bu sınavın, bir kez daha söylüyorum hakkaniyete uygun, adil, eşit objektif bir şekilde uygulanması gereken her şeyi maksimum düzeyde yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla ayrıntılar ve teknik hususlar direkt kurum başkanının cevaplayacağı hususlardır'' yanıtını verdi.