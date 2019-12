-ÇUBUKÇU: PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİNİ BAZ ALDIK KAYSERİ (A.A) - 29.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitim sisteminde tüm dünyada olduğu gibi okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini baz alan ikili bir yapıya geçildiğini belirtti. Çubukçu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde eğitim alanında değerlendirme toplantıları yaptıklarını, sorunları yerinde tespit etmek ve yapılması gerekenleri ortaya koymak açısından şehirlerin eğitimiyle ilgili fotoğrafını çektiklerini ifade etti. Bu toplantıların aslında sorunlara Ankara'dan değil, yerinde bakmak anlayışının bir tezahürü olduğunu dile getiren Çubukçu, ortaöğretimde yeniden yapılanma sürecini başlattıklarını hatırlattı. Yeniden yapılanma kapsamında akademik başarısı daha yüksek olan ve yükseköğrenime geçişte daha başarılı olan Anadolu Liselerinin eğitimdeki sayısını ve genel ortaöğrenim içindeki payını artırmayı planladıklarını bildiren Çubukçu, 4-5 yıl içinde tüm genel liseleri Anadolu Lisesine dönüştürmek ve ihtiyaç doğrultusunda mesleki ortaöğretimini yeniden yapılandırmak amacında olduklarını kaydetti. Mesleki eğitim alanında da yapılanma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Çubukçu, ''Son 4-5 yıldır yürüttüğümüz mesleki eğitimin tekrar yapılandırılması neticesinde 180'e yakın alanda meslek eğitimi veriyoruz. Meslek eğitiminde Türkiye'nin çok kötü olduğu ve sanayinin ara eleman ihtiyacının karşılanmadığı, eğitimin de bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmadığı konusunda itirazlar, kalıplaşmış ön yargılardan ibaret. Buna ilişkin yapılanmamızı tamamladık. Ama mesleki teknik eğitim sadece devletin rol alacağı bir sistem değil. İstihdamı artırmak maksatlı sanayi ve özel sektörün işbirliğiyle yürütülmesi gereken bir süreç. Şunu sevinerek söyleyebilirim ki; mesleki eğitimden mezun olan gençlerimizin yaklaşık yüzde 93'ü istihdama katılıyor'' dedi. Mesleki eğitime yönelik seçimin düşük olmasının bazı nedenleri olduğunu, özellikle mesleki eğitim görenlere yükseköğrenime geçişte uygulanan olumsuz puan sisteminin bu durumda etkili olduğunu belirten Çubukçu, bu sorunun zaman içinde tamamen aşılacağını düşündüklerini ifade etti. Geçen yıl itibariyle Yükseköğrenime Giriş Sınavında alanların kaldırıldığını anımsatan Bakan Çubukçu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yükseköğrenim görmek isteyen her öğrenci, eşit şartlarda yapılan sınavda istediği bölüme yerleşebilmeli, hatta bölüm değiştirebilmeli. Artık dünyada özellikle meslek seçimine yönlendirmelerin üniversitelerin 2., 3. sınıfında başladığını veya yükseköğrenimden sonra, alan bazlı eğitimin devam ettiğini düşünürsek, erken yaşta çocukların belli alanlara yönelik tercihlerini kısıtlayıcı bir unsur olarak kullanmamız doğru değil. Yeni dönemde ortaöğretimde, alanları kaldırdık. Dolayısıyla ortaöğrenimde her genç yükseköğrenime geçişte herhangi bir alan sınırlamasıyla bağlı olmayacak. Ortak derslerini görecekler ve ilave fark derslerini görenler de bu anlamda farklı bölümlerde sınavlara girebilecekler.''