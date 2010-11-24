-ÇUBUKÇU: ÖĞRETMENLİK DEĞERİNDEN BİR ŞEY YİTİRMEDİ ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, dünyanın en eski mesleklerinden biri olan öğretmenliğin, hiçbir zaman değerinden ve anlamından bir şey yitirmediğini belirtti. Bakan Çubukçu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda düzenlenen kutlama töreninde, Büyük Önder Atatürk'ün, yeni nesillerle Cumhuriyetin ideallerini gerçekleştirme sorumluluğunu öğretmenlere yüklediğini belirtti. Her fırsatta öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladığını ve yeni neslin öğretmenlerin eseri olacağına inandığını ifade eden Çubukçu, bu doğrultuda Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime yapılan yatırımların ve yurt sathında başlayan eğitim seferberliğinin öncülerinin öğretmenler olduğunu söyledi. Çubukçu, savaştan yeni çıkmış bir ülkenin zor koşullarında öğretmenlerin yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakarca yerine getirdiklerini dile getirerek, ''Bunda en büyük pay elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Bu yüzden ona 'başöğretmen' unvanı verilmiştir'' dedi. Onun öğretmenlik mesleğine yakınlığı ve desteğinin o yılların öğretmenleri için bir güç ve esin kaynağı olduğuna işaret eden Bakan Çubukçu, hiçbir maddi güçle ölçülemeyecek kadar onurlu ve saygın bir görevi sevgiyle ve büyük fedakarlıklarla sürdüren öğretmenlerin yolumuza düşürdükleri ışıklarıyla bugünlere gelindiğini kaydetti. Çubukçu, şöyle konuştu: ''Kuşkusuz aydınlık bir geleceğe ve bilgi toplumuna da öğretmenlerimizin bu uğurda bir ömür boyu sürdürecekleri çabayla ulaşacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimize en iyi çalışma ortamlarını ve kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sunmak, özlük haklarını daha da iyileştirmek hükümet olarak büyük önem verdiğimiz hususların başında geliyor.'' Hükümetleri döneminde eğitimle ilgili çalışmaları anlatan Çubukçu, 2003'ten bu yana 168 bin 583 kadrolu, 70 bin sözleşmeli olmak üzere toplam 238 bin 583 öğretmen atandığını, 6 Aralık 2010'da 30 bin öğretmenin atanacağını belirterek, ''Her geçen gün daha da gençleşen dinamik öğretmen kadromuz inanıyoruz ki gelişimi, değişimi, dönüşüm ve kalkınmayı geleceğe taşırken çok önemli başarılara imza atacaklar'' dedi. Çubukçu bundan sonra, eğitim ortamlarının birer yaşama alanları haline gelmesi; spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi, psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme; ortaöğretimin güçlendirilmesi ve kız erkek tüm çocukların yüzde 100 okullaşması ile öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve mesleki gelişimlerinin öncelikli gündem maddeleri olacağını ifade etti. Törende, genç ve emekli öğretmenler adına da birer öğretmen konuşma yaparak, öğretmenliğin önemini anlattı. -PROTESTO- Bu arada, programda başlangıç saati 15.00 olarak duyurulan tören saat 15.50'de başladı. Gecikme nedeniyle salonda programın başlamasını bekleyen öğretmenler alkışlı protestoda bulundu. Protesto üzerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla illerden öğretmenleri temsilen Ankara'ya kutlamalar için gelen öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptıkları ziyaretin uzaması nedeniyle tören geciktiği duyuruldu.