-ÇUBUKÇU ÖĞRETMENLERİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''Kuşkusuz öğretmenlik mesleğinin bize doğrudan çağrıştırdığı erdemlerden biri olan fedakarlığın öğretmenlerimizin çalışma koşullarından ve almış oldukları ücretlerden bağımsız bir anlamı vardır'' dedi. Çubukçu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla illerden gelen temsilci öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonunda kabul ederek öğretmenler günlerini kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Nimet Çubukçu, kabulde yaptığı konuşmada, böyle önemli günlerin öğretmenlere duyulan sevgi, şükran ve minnet duygularını bir kez daha ifade etme imkanı verdiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra öğretmenlerin hayatın ve geleceğin şekillenmesinde, ülkenin kalkınmasındaki rollerine de dikkat kesildiğini söyleyen Çubukçu, bir insan yetiştirme sanatı olan öğretmenliğin önemini ve saygınlığını hiçbir zaman yitirmediğini ifade etti. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu kutsal mesleğin önemini her fırsatta vurguladığını ve milletin verdiği 'Başöğretmen' unvanını diğer bütün niteliklerin üzerinde gördüğünü belirten Bakan Çubukçu, Atatürk'ün aynı zamanda yeni nesilleri yetiştirme görevini de öğretmenlere yüklediğini işaret etti. Çubukçu, şöyle konuştu: ''Savaştan yeni çıkmış bir ülkenin zor koşullarında öğretmenler, almış oldukları emaneti en iyi şekilde yerine getirmek ve yeni nesilleri yetiştirebilmek için gerçekten de sevgiyle, inançla ve elbette büyük fedakarlık göstererek çalışmışlardır. İşte bu çaba öğretmenlik mesleğini ülkemizin en onurlu ve saygın mesleklerinden biri yapmıştır. Biliyoruz ki Atatürk'ün öğretmenlere gösterdiği yakınlık toplumda bu mesleğe karşı duyulan saygınlık Anadolu'nun köy ve kasabalarına giden gencecik öğretmenlerin her türlü zorluğa ve sıkıntıya katlanmalarında önemli bir güç olmuştur. Bir sevgi ve gönül işi yapan öğretmenlerimize ne kadar iyi imkanlar sunarsak sunalım, bir insan yetiştirmek yolunda gösterilen çaba dünyanın en büyük fedakarlıklarından biridir ve bu fedakarlığın parasal bir karşılığı da yoktur.'' Çubukçu, ''Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda en büyük desteği öğretmenlerimizden almışsak bu yeni medeniyet yarışında da en büyük gücümüz yine öğretmenler olacaktır'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, konuşmasının ardından öğretmenlerle tek tek tokalaşarak öğretmenler günlerini kutladı. Çubukçu, öğretmenlerle fotoğraf da çektirdi.