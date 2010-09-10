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Politika

ÇUBUKÇU: KAYIT SIRASINDA PARA ÖDENMEZ İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2010 18:28

-ÇUBUKÇU: KAYIT SIRASINDA PARA ÖDENMEZ İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kayıt sırasında velilerden para alınamayacağını belirterek, okulların ücretsiz olduğunu söyledi. Çubukçu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'nin önünde toplanan vatandaşlarla bayramlaştı, sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubukçu, ''Referanduma çok az bir zaman kaldı. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?'' şeklindeki soruya, ''Sadece buradan değil, İstanbul'un her yerinden 'evet' sesi geliyor'' yanıtını verdi. -KAYIT PARASI- Vatandaşların, ''Okul yöneticilerinin öğrenci kayıtlarında para istediği ve para vermeyen öğrencilere ayrımcılık yapıldığı'' konusundaki şikayetleri üzerine Çubukçu, ''Kayıt sırasında para ödenmez, okullarımız ücretsizdir. Ders kitaplarını bile ücretsiz olarak veriyoruz. Ben sizden okulların isimlerini, verdikleri hesap numaralarını aldım, gereken işlemleri yapacağım. Okul aile birliklerinin bu konuda veliler üzerine baskı uygulamasına da karşıyım. Okulun istediği para değil, bu okul aile birliklerinin açtığı hesap numarası. Okul idarecilerimizi uyaracağım''  dedi. Bir vatandaşın ''Arnavutköy'de eğitim kalitesinin çok zayıf olduğunu'' söylemesi üzerine Çubukçu, ''Önümüzdeki eğitim döneminde İstanbul dahil olmak üzere ilçelere çok yatırım yapacağız'' cevabını verdi.

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