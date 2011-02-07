-ÇUBUKÇU: KAÇMAZ TARAF OLMUŞTUR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı istifaya davet etmeye hiçbir yargı mensubunun hakkı olmadığı gibi Sincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın da hakkı olmadığını belirterek, ''YÖK Başkanı'na yönelik istifa davetiyle Kaçmaz, kişisel düşüncesini kamuoyuna açıklayarak, tarafsız değil taraf olduğunu da dile getirmiş bulunmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu. Çubukçu, yaptığı yazılı açıklamada, ''Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkındaki görüşlerinin yer aldığı haberlerle ilgili olarak sessiz kalınamayacağı için açıklama yapma gereği duyduğunu'' ifade etti. Söz konusu haberlerde, YÖK Başkanı Özcan'ın, kendisi hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına yönelik ''kararı halka bırakıyorum'' sözlerine, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaçmaz'ın tepki gösterdiğinin belirtildiğini kaydeden Çubukçu, haberlerde ayrıca Kaçmaz'ın, Özcan hakkında ''Özcan'ı kınıyorum. Özcan'ı kanunu okumaya ve istifaya davet ediyorum'' ifadelerinin yer aldığını da belirtti. Çubukçu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararının ardından Osman Kaçmaz'ın daha önce hiçbir yargı mensubu tarafından yapılmamış bir şekilde YÖK Başkanı Özcan'ı istifaya davet ettiğini görmüş bulunmaktayım. YÖK Başkanı'nı istifaya davet etmeye hiçbir yargı mensubunun hakkı olmadığı gibi Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaçmaz'ın da hakkı yoktur. Osman Kaçmaz, kınama ve istifa davetiyle, bir yargı mensubu olarak tarafsızlık ilkesine aykırı davranmıştır. YÖK Başkanı'na yönelik istifa davetiyle Kaçmaz, kişisel düşüncesini kamuoyuna açıklayarak, tarafsız değil taraf olduğunu da dile getirmiş bulunmaktadır. Osman Kaçmaz'ın kendi verdiği kararı da tartışmalı hale getiren bu vahim tablo karşısında endişe duyduğumu kamuoyuyla paylaşırım.''