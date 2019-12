-ÇUBUKÇU İSTANBUL'DA KARNE DAĞITTI İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına ve başarısız addedilmesine göz yumamayacaklarını belirterek, ''Öğrencilerin karnelerindeki notlar elbette önemli. Ancak asıl önemli olan her koşulda çocuklarımıza duyduğumuz güveni ve desteği sürdürmektir. Çocuklarımızın karnelerindeki istenmeyen notların telafisi her zaman mümkündür'' dedi. Fatih'teki Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulunda düzenlenen 2010-2011 eğitim-öğretim yılı kapanış ve karne dağıtım törenine katılan Bakan Çubukçu'yu, öğrenciler Türk bayrakları sallayarak karşıladı. Çubukçu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne heyecanına ve mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ''Çocuklarımızın başarısı hepimiz için bir umut ve gurur kaynağıdır'' diyen Çubukçu, şöyle devam etti: ''İnanıyorum ki çocuklarımız bir yıl boyunca ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bizler de her çocuğumuzun mutlu olması, sağlıklı bir ortamda büyümesi, bilgi-beceri ve değer sahibi olması için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalıştık. Bugün artık çocuklarımız, daha özgür ortamlarda, daha iyi imkanlarla eğitim-öğretim görüyorlar. Toprağa attığımız tohumların filizlendiğini, okul öncesi eğitimden mesleki eğitime, yüksek öğrenime kadar eğitimin göstergelerinin her geçen gün yukarıya yükseldiğini mutlulukla gözlemlemekteyiz.'' Bakan Çubukçu, çocukların başarıları için daha fazla çalışmak ve daha ileri adımlar atmak konusunda aynı heyecanı ve umudu paylaştıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Ülkemizin en büyük değeri, en büyük hazinesi sizlersiniz. Hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına, başarısız addedilmesine göz yumamayız. Eğitim hakkına ulaşmak kadar bu hakkı en iyi imkanlarla, öğretmenlerimizin ve eğitimcilerin hassasiyet ve sorumluluğuyla sürdürmeniz de bizler için çok önemli. Bazılarınızın karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunun her zaman telafisi mümkün. Asıl önemli olan her koşulda sistemli ve düzenli çalışmayı sürdürmeniz ve kendinizi her bakımından küresel dünyanın gerektirdiği koşullarla donatmak üzere gayret göstermenizdir.'' Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Bakan Çubukçu, ''Öğrencilerinizi çağın gereklerine uygun yetiştirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da zor koşullar altında çalıştınız. Eğitimde feda edilecek tek çocuğun dahi olmadığı, her çocuğumuzun farklı özelliklere sahip olduğu bilinci içerisinde onları yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek yolunda gösterdiğiniz çaba her türlü değerin üstünde. Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 'Öğretmenler, gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünün bilincinde olan sizlere çok güveniyoruz'' diye konuştu. Anne ve babaların çocukları üzerinde çok büyük emekleri olduğunu ifade eden Çubukçu, velilerin bu eğitim-öğretim yılında çocuklarının her zaman yanında olduklarını kaydetti. Çubukçu, çocukların elinden gelen bütün gayretleri göstererek çalıştıklarını belirterek, ''Öğrencilerin karnelerindeki notlar elbette önemli. Ancak asıl önemli olan her koşulda çocuklarımıza duyduğumuz güveni ve desteği sürdürmektir. Çocuklarımızın karnelerindeki istenmeyen notların telafisi her zaman mümkündür. Onlara doğru rehberlik yapıp yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimizde çocuklarımız da çalışmaları ve yetenekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirip toplumdaki yerlerini alacaklardır'' dedi. Çubukçu, çocukların başarısızlığı karşısında yapılması gerekenin bunun nedenlerine inmek ve onları başarabileceklerine inanmak olduğunu vurgulayarak, ''Bizler bu inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve çocuk dostu öğrenme ortamları oluşturmak, ilköğretim kurumlarımızın çocuklar için cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak için yeni adımlar atıyoruz'' dedi. Halk oyunları, modern dans gösterilerinin yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törende Bakan Çubukçu, 8. sınıf birincisi Fatma Dokumacı'ya ödülünü verdi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, daha sonra okulun 4B ve ana sınıfına geçerek, burada öğrencilere karnelerini dağıttı.