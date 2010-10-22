-ÇUBUKÇU İLKOKULDA TÜRBANI ''MANİDAR'' BULDU İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, başörtüsü konusunda yıllardır süren tartışmaların adeta sonuçlanmak üzere olduğu, siyasal ve sosyal iklimin en uygun hale geldiği bir dönemde, ilkokullarda örtülü eğitim görme talebiyle karşılaşılmasını zamanlama açısından ''manidar'' bulduğunu söyledi. Çubukçu, Türk-Alman Üniversitesinin temel atma töreni öncesinde bir gazetecinin, ''ilköğretim öğrencilerinin okullarına türbanla girmesine'' yönelik sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Türkiye'de şu anda yükseköğretimdeki öğrencilerin istedikleri şekilde, yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, serbestçe seçtikleri kıyafetlerle okullara gidebilmeleri konusundaki yıllardır süren tartışmalar adeta sonuçlanmak üzere olduğu, yıllardır süren tartışmaların adeta sonuçlanmak üzere olduğu, siyasal ve sosyal iklimin en uygun hale geldiği bir dönemde, ilkokullarımızda özellikle örtülü olarak eğitim görme talebiyle karşılaşmış olmamızı doğrusu manidar buluyorum, zamanlama açısından manidar buluyorum. Şunu çok önemsiyorum; özellikle çocuklarımızın eğitim hakkını çok önemsiyorum. Eğitim hakkının gerçekleşmesi için mücadele ediyoruz. Ben ailelerden de hassasiyet ve duyarlılık bekliyorum. Çünkü eğitimde biz tek bir çocuğumuzun dahi feda edilemeyeceğini düşünüyoruz. Hepsini kazanmaya çalışıyoruz ve bunu da eğitim öğretim görürlerken kazanmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarım bu anlamda aileler de sağduyulu davranırlar.'' Çubukçu, ''Türbanla okula girmeye çalışanlar ceza alacaklar mı?'' sorusuna da ''Şimdi şöyle bir şey var. Her şeyden önce bunu bir kez daha söylüyorum. Yürürlükteki mevzuatımıza göre öğrencinin hangi kıyafetle okula geleceği konusunda bir düzenleme var. Ama ilköğretim zorunlu eğitimdir ve dolayısıyla ilköğretim çağındaki bir öğrencinin okuldan atılması söz konusu olamaz. Dolayısıyla zorunlu eğitimden söz ediyoruz. Eğitim ve öğretim hayatlarının sürmesi konusundaki gayretimizi suhuletle çözmeye çalışıyoruz'' yanıtını verdi. ''Bu konuyla ilgili ilköğretim okullarına bugün bir genelge gönderdiniz mi?'' sorusuna karşılık da Çubukçu, böyle bir genelge göndermediğini söyledi.