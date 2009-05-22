Çubukçu ile Serter tartıştı

Milli Eğitim Komsiyonu toplantısında Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile CHP Milletvekili Nur Serter arasında tartışma çıktı.



Bakan Çubukçu, yeni hukuk fakülteleri kurulmasına tepki gösteren ve yüksek sesle kendisinden bunun sebebini soran Serter'e, "Şahsıma karşı sert bir üslup kullanıyorsun, bu bakış açısıyla itirazlarının değerlendirilmesi mümkün değil." diye çıkıştı.



Çubukçu'nun konuşmasının ardından söz almak isteyen Serter'e Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam söz vermedi.



Sağlam'ın, "Devletin bakanına bar bar bağırıyorsunuz. Soru sordunuz, cevap verdi, yeterli." demesi üzerine Serter, "Siz de beni paylıyorsunuz, azarlıyorsunuz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?" ifadesini kullandı. Serter'in "Sizin otoriter anlayışınız sebebiyle toplantıyı terk ediyorum." deyince Sağlam da, "Sizin kibar anlayışınız istediğiniz olmayınca toplantıyı terk etmek. Güle güle..." cevabını verdi.



