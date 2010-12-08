-ÇUBUKÇU: İDARECİ MUHBİR DEĞİLDİR ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okul güvenliği projesi yürütülürken Emniyet ile bilgi paylaşımını sağlayacak bir idareciye ihtiyaç bulunduğunu, bunun doğal olduğunu belirterek, ''Okul idarecilerini veya öğretmenleri, koordinasyon görevi yürüten bir idareciyi muhbir olarak nitelendirmek için çarpık düşünmek gerekir'' dedi. Çubukçu, Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğünce Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi'nde düzenlenen Beyaz Bayrak Ödül töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Okullarda müdür yardımcılarının Emniyet ile işbirliği yapacağı, okullarda muhbirlik dönemi başladığı'' yönündeki haberleri anımsatması üzerine Çubukçu, okullarda şiddet konusunun önem taşıdığını belirterek, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokolle ''çocukların güvenli okul ortamlarında bulundurulmasının sağlandığını'' söyledi. Bu kapsamda ''okul güvenliği projesi'' başlatıldığını anımsatan Çubukçu, ''2007 yılında başlatılan bu projeyle 2010 yılına geldiğimizde sizlerin de dikkatini çekiyordur, okullarımızda gerçekten güvenli ortamlar oluşturduk. Bunu yaparken okullarımızın çoğunluğuna güvenlik kameraları konuldu, 24 saat izleniyor. Özel güvenlik sistemleri oluşturuldu. Hepinizin bildiği gibi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet görevlilerimiz her şeyden önce çocuklarımızı ve gençlerimizi tehlikeli alışkanlıklardan ve zararlı ortamlardan korumak için bu mücadeleyi yapıyor. Bizim de bakanlık olarak elbette ki sadece ve sadece amacımız bu.'' Bu yöndeki haberlerin ''son derece çarpıtılmış haberler olduğunu'' söyleyen Çubukçu, şunları kaydetti: ''Bu haber, sadece yazan muhabirin kendi kişisel görüşlerini içeren gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan bir haber. Koordinasyonu sağlamak için okuldaki bir idarecinin Emniyet ile irtibat kuracak kişi olarak belirlenmiş olması son derece doğal ve normal. Elbette ki okul güvenliği projesi yürütülürken, Emniyet ile bu bilgi paylaşımını sağlayacak bir idareciye ihtiyaç var. Bundan doğal ne olabilir? Meselelerin bu yönde, bu şekilde ele alınmasını son derece yadırgıyorum. Okullarımız için idealize ettiğimiz hijyen, güven, sağlıklı ortamlar oluşturulması çabasındayız. Biz bütün konularda bakanlıklarla işbirliği, koordinasyon içerisindeyiz. Okul idarecilerini veya öğretmenleri bu şekilde nitelendirmek, koordinasyon görevi yürüten bir idareciyi muhbir olarak nitelendirmek için gerçekten bilimsel olarak bayağı çarpık düşünmek gerekir. Okullarımızın güvenliğini çok önemsiyorum, bu projeyi çok önemsiyorum. Burada ne bir muhbir uygulaması vardır ne de koordinasyon sağlayan idareci, muhbir olarak nitelendirilir.'' Çubukçu, ''iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda tam puan alan kopyacıların öğretmen olarak atandığı'' iddialarının anımsatılması üzerine ''KPSS bütün iddialar nedeniyle yenilendi. Sınavda başarılı sonuç alanlar adil bir şekilde, objektif bir şekilde atandı'' dedi.