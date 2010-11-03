-ÇUBUKÇU: DURDURMA KARARININ GEREĞİNİ YAPACAĞIZ KIZILCAHAMAM (A.A) - 03.11.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Danıştay'ın 7. sınıflara yönelik 2010-2011 döneminde yapılacak Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) yürütmesini durdurmasıyla ilgili olarak, ''Kararı henüz okumadım. Okuduktan sonra inceleyip gereğini yapacağız. Bakanlık olarak itiraz hakkımız var'' dedi. 18. Milli Eğitim Şurası'na katılmak üzere Kızılcahamam'daki Asya Termal Tesisleri'ne gelen Çubukçu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Danıştay'ın 7. sınıflara yönelik 2010-2011 döneminde yapılacak SBS'nin yürütmesini durdurma kararına ilişkin soru üzerine Çubukçu, ''Yürütmeyi durdurma kararını şu anda aldım. Henüz okumadım. Kararı okuduktan sonra inceleyip gereğini yapacağız'' dedi. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına Bakanlık olarak itiraz hakları bulunduğuna işaret eden Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aldığım bilgiye göre kararın içeriğinde bir eşitsizlik olduğu gerekçesi var. Biz zaten Seviye Belirleme Sınavı'nı 6. ve 7. sınıflar için kaldırdık. Sadece geçtiğimiz yıl itibarıyla 6. sınıfta giren öğrencilerin bir sisteme tabi olmaları nedeniyle onların kazanılmış hakları olduğunu düşünerek bu hakkın zayi olmaması adına bu kararı verdik. Yoksa 6. ve 7. sınıflarda kaldırıldı. Fakat geçiş dönemi için öngörülen kademeli bir süreçti. Bu kademeli sürece ilişkin verilmiş bir karar. Bu kararı inceleyeceğiz. Bakanlık olarak itiraz da edebiliriz, itiraz sonucuna göre işlem yapabiliriz veya üzerinde değerlendirme yapıp gereğini yapabiliriz. Şu anda verilmiş bir kararımız yok.'' Bakan Çubukçu, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı konusundaki soruya karşılık, atama takviminin KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından belirleneceğini söyledi. Çubukçu, takvim netleştikten sonra duyuru yapacaklarını belirtti. Öğretmenlik için ayrılan 30 bin kadronun 40 bine yükselip yükselmediği sorusu üzerine Nimet Çubukçu, 30 bin rakamında bir değişiklik olmadığını bildirdi.