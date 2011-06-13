-ÇUBUKÇU: ''BEKLEDİĞİMİZ BİR SONUÇTU'' İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, seçim sonuçlarının bekledikleri bir sonuç olduğunu, yüzde 47'nin altını hiç düşünmediklerini söyledi. Bakan Çubukçu, seçim sonuçlarını partisinin İstanbul İl Başkanlığında takip etti. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte Çubukçu, İl Başkanı Aziz Babuşçu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte kutlama yaptı. Bakan Çubukçu, bir gazetecinin, ''Sonuç sürpriz oldu mu?'' sorusunu, ''Hayır, sürpriz olmadı. Beklediğimiz bir sonuçtu. Yüzde 47'nin altını hiç düşünmedik ama iddiaya da hiç girmedik'' diye yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, ''Bu millet kendisine hizmet eden ve kendisiyle duygularını paylaşanları asla unutmuyor. Vaatlerle siyaset yok. Ayakları yere basmayan vaatlerle yapılan siyaseti, bu millet kabul etmiyor'' şeklinde konuştu.