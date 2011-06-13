T24 LogoT24 Logo
Politika

ÇUBUKÇU: ''BEKLEDİĞİMİZ BİR SONUÇTU'' İSTANBUL (A.A)

13 Haziran 2011 01:07

-ÇUBUKÇU: ''BEKLEDİĞİMİZ BİR SONUÇTU'' İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, seçim sonuçlarının bekledikleri bir sonuç olduğunu, yüzde 47'nin altını hiç düşünmediklerini söyledi. Bakan Çubukçu, seçim sonuçlarını partisinin İstanbul İl Başkanlığında takip etti. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte Çubukçu, İl Başkanı Aziz Babuşçu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte kutlama yaptı. Bakan Çubukçu, bir gazetecinin, ''Sonuç sürpriz oldu mu?'' sorusunu, ''Hayır, sürpriz olmadı. Beklediğimiz bir sonuçtu. Yüzde 47'nin altını hiç düşünmedik ama iddiaya da hiç girmedik'' diye yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, ''Bu millet kendisine hizmet eden ve kendisiyle duygularını paylaşanları asla unutmuyor. Vaatlerle siyaset yok. Ayakları yere basmayan vaatlerle yapılan siyaseti, bu millet kabul etmiyor'' şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24