Çubukçu atamalara sahip çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yönetici atamalarının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mayıs 2009 tarihli bazı basın yayın organlarında Bakanlıkta hukuka uygun olmayan, usulsüz bazı atamaların yapıldığı yönünde haberler yayınlandığı ifade edildi.



Açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığı bütün yönetici atamalarını mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Haberlerde geçen atamalar da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine dayalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla atamalarda hukuka aykırı bir durum yoktur'' denildi.

