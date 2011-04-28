-ÇUBUKÇU: AÇIKLAMALARI ÖSYM YAPIYOR İZMİR (A.A) - 28.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''YGS'de şifre'' iddiaları ve İzmir'de ALES'in yenilenmesiyle ilgili, ''ÖSYM bağımsız bir kurum. Konuya ilişkin açıklamaları ÖSYM yapıyor'' dedi. İzmir Valiliğini ziyaret eden Bakan Çubukçu, valilik anı defterini imzaladı. Vali Cahit Kıraç ile kısa süre basına kapalı görüşen Çubukçu, ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çubukçu, YGS'deki şifre iddiaları ve İzmir'deki 278 adayın ALES sınavının yenilenmesiyle ilgili soruya yanıt vermek istemedi. İzmir ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlayacağını belirten Bakan Çubukçu, ısrarlı sorular üzerine, ''Bu sorulara ilişkin Mecliste hem gündem dışı bilgilendirme yaptım, hem basına yeteri kadar basın açıklaması yaptım. Buradaki toplantım ve programımla ilgili soru varsa cevaplandırayım, yoksa iyi günler diliyorum'' dedi. Öğrencilere yönelik akıllı tahta ve elektronik kitap çalışmasına ilişkin bir soruya Bakan Çubukçu, şu yanıtı verdi: ''Eğitim alanında başta valimizin, milletvekillerimizin yürüttükleri çalışmalarla her alanda İzmir'de büyük ilerlemeler kaydedildi. Tüm dünyadaki gelişim ve değişimin paralelinde ülkemizde de gelişen teknolojiye uygun nitelikli eğitimin altyapısını oluşturmak için çok önemli projeyi Başbakanımızın himayesinde başlattık. Fatih Projesi adı altında başlatılan bu proje Türkiye'de bütün okullarımızda bilişim altyapısının sağlanması, çocuklarımızın internete güvenli erişimi, e-kitap uygulaması, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimi, akıllı tahta gibi birçok alanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak ve kaliteyi artıracak son derece önemli bir proje. Hem miktarı itibarıyla hem kapsadığı alan itibarıyla inşallah en kısa sürede ihalesi gerekleştirecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren ilk olarak ortaöğretimden başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacak.'' Bir basın mensubunun Menemen ilçesinde okulun bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatması üzerine Bakan Çubukcu, bu konuda derhal soruşturma açtıklarını, ilk soruşturma ve inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.