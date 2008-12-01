Çubuk Belediyesi'ne gözaltı!

Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Adem Tuğluca ile belediyede çalışan bazı yöneticiler polis ekipleri tarafından bu sabah evlerinden alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, belediyedeki bilgisayarlara da el koydu.



İhaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla partisinden ihraç edildikten 2 ay sonra mahkeme kararı ile yeniden AKP'ye dönen Belediye Başkanı Adem Tuğluca, bu sabah erken saatlerde oturduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Başkan Tuğluca ile birlikte Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Osman Aydos, Mali İşler Müdürü Osman Bal, Belediye İhale Komisyonu Başkanı İsmail Yıldırım, eski Fen İşleri Müdürü Eyüp Kocabaş, İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli memur Serdar Ersöz ile Yazı İşleri Müdürü Hikmet Metin de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ankara polisi, Çubuk Belediyesi'ndeki bazı bilgisayarları da gerekli incelemelerin yapılması için el koydu.



‘İhaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve hakkında açılan dava halen Çubuk Adliyesi'nde süren Belediye Başkanı Adem Tuğluca, AKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti. İhraç kararına itiraz eden Başkan Tuğluca, daha sonra yine mahkeme kararı ile tekrar AKP'li olmuştu. Başkan Tuğluca'nın evinin önündeki garajda park halinde bulunan otomobiline bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateşle 7 kurşun isabet etmişti.