Cübbeli'nin Eurovision adayı kim?

'Cübbeli Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün adayı ünlü rapçi taraftar patlaması yaşadı 'Cübbeli Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Eurovision'da Türkiye'yi temsil etsin' dediği rapçi Sagopa Kajmer'e 50 bin kişi de destek verdi.



Akşam gazetesinin haberine göre; Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'Eurovision'da Türkiye'yi temsil etsin' dediği rapçi Sagopa Kajmer'e facebook'ta 50 bin kişi destek verdi.

Helal haram hududu kültürü var

Cübbeli Hoca' Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz için söylediği, 'Çok kültürlüdür. Bestelerinin içerikleri düşündürücüdür, şirk içermez. Müstehcen, kadının ağzını, dudağını tasvip eden şeyler yapmaz. Helal, haram hududu, kültürü var' yorumlarının ardından ünlü rapçi için 50'nin üzerinde grup oluşturuldu. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca destekli Kajmer, Norveç'te yapılacak 55. Eurovision Şarkı Yarışması için, 'Eurovision'a bu işle alakalı olan kişiler gitsin. Katılmayı düşünmüyorum' dedi.