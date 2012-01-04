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Yaşam

Cübbeli'den ilginç fuhuş savunması!

Cübbeli Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden ikinci kez mektup gönderdi.

04 Ocak 2012 02:00


T24 - Cübbeli Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden ikinci kez mektup gönderdi.

Karagümrük çetesi operasyonu kapsamında yabancı uyruklu kadınlarla tehditle fuhuş yaptığı ve fuhuşa aracılık ettiği iddialarıyla tutuklanan Ünlü, bu suçlamaya “Türkiye’de kadın kaynarken, yurtdışından kadın getirme iddiası inandırıcı değil” ifadesiyle savunma yaptı. Ünlü’nün mektubundan dikkat çekici bölüm şöyle:

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; “Türkiye kadın kaynarken... İslam’da muteber olan üç yemin ‘Vallâhi, billâhi, tallâhi’ diyerek Yüce Rabbime yemin ediyorum ki bulûğa erdiğimden bugüne kadar benim sol tarafıma zina gibi büyük bir günah yazılmamıştır.

Eğer böyle bir şey olmuşsa Allah bana imanlı ölmeyi nasip etmesin. Sınır dışı edilmeyi bekleyen fakat bazı iftiralar yaptırmadan ihraç edilmeyen fahişelerin hezeyanları ne zamandır sizin ilham kaynağınız olmuştur? Türkiye kadın kaynarken dışarıdan kadın getirtme iddiası hiç inandırıcı olmamıştır.”

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